İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte ikinci el otomobil fiyatlarında son durum
İkinci el araba fiyatları düştü mü? Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar araba fiyatlarını araştırırken otomobil piyasasında fiyat değişiklikleri devam ediyor.
İkinci el araç fiyatlarında son durum! İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla ikinci el otomobil fiyatları yüksek seviyelere çıkmıştı. Bakanlıkların aldığı tedbirlerle bu yükselişin önüne geçildi. Sektör dışı alım satımların azalmasıyla ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 10 geriledi.
Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatların daha da geri gideceği belirtiliyor. Artık ikinci el ve sıfır otomobillerin yatırım aracı olmaktan çıktığı söyleniyor. Şu anda durağan bir dönem yaşayan otomobil sektörünün önümüzdeki dönemde hareketleneceği ön görülüyor.
"SEKTÖR DIŞI SATIMLAR AZALDI, FİYATLAR YÜZDE 10 GERİLEDİ"
Sektör dışında al sat durumunun yavaşladığını ve fiyatların yüzde 10 gerilediğini belirten Yavuz Çiftçi, “İkinci el otomobillerle ilgili son gelişmeler var.
Alınan tedbirler ile beraber ikinci el ve sıfır araçlar artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Özellikle sektör dışında bu araçlara yoğun bir talep vardı. İnsanlar araba alıp daha yükseğe satmak için bekliyordu. Bu nedenle sektör dışında alım satım çok fazlaydı bu da fiyatları etkiliyordu. Önleyici tedbirler ile beraber bu talep düştü. Artık müşteriler ikinci el veya sıfır olan istediği bir aracı bulabilecek. Sektörümüzde genelde bu aylarda bir durgunluk zaten oluyordu. Şu anda da bu durgunluğu yaşıyoruz.