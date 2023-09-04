İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte ikinci el otomobil fiyatlarında son durum

Alınan tedbirler ile beraber ikinci el ve sıfır araçlar artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Özellikle sektör dışında bu araçlara yoğun bir talep vardı. İnsanlar araba alıp daha yükseğe satmak için bekliyordu. Bu nedenle sektör dışında alım satım çok fazlaydı bu da fiyatları etkiliyordu. Önleyici tedbirler ile beraber bu talep düştü. Artık müşteriler ikinci el veya sıfır olan istediği bir aracı bulabilecek. Sektörümüzde genelde bu aylarda bir durgunluk zaten oluyordu. Şu anda da bu durgunluğu yaşıyoruz.