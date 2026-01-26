İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu
Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye alan emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. 2025'te 4 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyesine bu yıl ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı.
Yaklaşık 17 milyon 700 bin emeklinin maaş zammının belli olmasının ardından gözler şimdi bayram ikramiyesine çevrildi. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen ikramiye tutarına bu yıl ne kadar zam yapılacağı belli oldu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Böylece emekliler 2026 yılında toplamda 10 bin TL ikramiye alacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bayram ikramiyelerine ilişkin çalışmaları tamamlamasının ardından düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Emekli bayram ikramiyesine yönelik düzenlemenin Ramazan ayı içerisinde TBMM'ye sunulması planlanıyor.
Düzenleme yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.