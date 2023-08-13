İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: İşte faiz ve vade detayları
umhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenleme üzerinde yeni bir konut kredisi çalışması başladı.
İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözünü ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Buna göre kampanyaya sıfır konutların da dahil edilerek sektöre katkı sağlaması bekleniyor. Yüzde 1,20 oranında faiz ile çeşitli kampanyalar da masada değerlendirilen seçenekler arasında.
İLK EVİNİ ALACAKLARA TEŞVİK MEKANİZMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile buluşması kapsamında yaptığı konuşmada düzenlemenin ipuçlarını vermişti.
Özellikle ilk kez ev sahibi olacakları teşvik edici mekanizmalar üzerinde durulduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu konuda Merkez Banka'mızında çalışmaları var BDDK ile birlikte. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz" demişti.
HEDEF ARZI ARTIRIP FİYATLARI DÜŞÜRMEK
Atv Haber'de yer alan habere göre; MB ile BDDK ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Konut arzı artınca satış fiyatlarıyla kiralar da düşecek.