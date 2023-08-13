İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: İşte faiz ve vade detayları

İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sözünü ettiği düzenlemeyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Buna göre kampanyaya sıfır konutların da dahil edilerek sektöre katkı sağlaması bekleniyor. Yüzde 1,20 oranında faiz ile çeşitli kampanyalar da masada değerlendirilen seçenekler arasında.