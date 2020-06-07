İngiltere Sağlık Bakanı: ''Vaka sayıları kesinlikle artacak''
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd için yapılan protestoların vaka sayılarını kesinlikle arttıracağını söyledi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ABD’de Afro-Amerikan George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve İngiltere’ye de sıçrayan protestolarının koronavirüs vaka sayılarını “kesinlikle” artıracağını söyledi.
Sky News’e konuşan Hancock, Cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’nın Parlamento Meydanı’nda protesto için binlerce kişinin bir araya gelmesini değerlendirdi.
Hancock "Yapılan protestoların amacını destekliyorum ancak virüsün kendisi ayrımcılık yapmıyor ve grup halinde bir araya gelmek geçici olarak kurallara aykırı çünkü bu virüsün yayılma hızını artırıyor" ifadelerini kullandı.