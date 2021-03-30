İngiltere'yi sarsan skandal! Eşi evde yokken Başkan'la ilişkiye girmiş!
İngiltere Başbakanı Boris Johson ile yasak aşk yaşayan iş kadını Jennifer Arcuri, yaptığı itiraflar ile sosyal medyayı salladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johson, Londra Belediye Başkanı olduğu 2012-2016 yılları arasında, ilişki yaşadığı 36 yaşındaki iş kadını Jennifer Arcuri'nin yaptığı açıklamalardan sonra zora düştü. Belediye, Johson hakkında soruşturma başlattı.
Boris ile ilişkisi hakkında itiraflarda bulunan Jennifer, son yaptığı açıklamada, o zamanlar Marina Wheeler ile evli olan Boris'in evinde, eşi eve gelmeden çok kısa bir süre önce ilişkiye girdiklerini söyledi.
Londra Belediye Gözlem Komitesi, Johson'ın belediye başkanlığı pozisyonunu kullanarak kız arkadaşına menfaat sağlamak için mi ilişkisini duyurmadığı şüphesi üzerine soruşturma açtı.
Jenifer yaptığının yanlış olduğunu hissettiğini ama Boris tarafından arzulanmanın kendisini mutlu ettiğini ve mutluluk duygusunun suçluluk duygusundan çok daha ağır bastığını söyledi.