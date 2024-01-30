İnsan kaçakçılarının yöntemleri deşifre oldu: Umuda yolculuk bileti 8 bin dolar
Türkiye'de insan kaçakçılığı yapan çetenin yöntemleri deşifre oldu. İstanbul'da İranlı 4 kişinin sosyal medya üzerinden Ortadoğu'daki bazı ülkelerde yayınladıkları reklamlarla Türkiye'ye kaçak olarak gelen göçmenleri Avrupa'ya taşıdığı öne sürüldü.
İstanbul'da İranlı 4 kişinin silahlı örgüt kurup; sosyal medya hesapları üzerinden İran ve Ortadoğu'daki bazı ülkelerde yayınladıkları reklamlarla çoğunluğu Türkiye'ye kaçak yollarla giren göçmenleri, başta İtalya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine deniz yoluyla taşıdığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan İranlı M.S. "Bunlar 20-25 kişi ben ise dördünü tanıyorum. İran'dan Afganistan'dan kaçaklar İstanbul'a geliyor. Çanakkale ve Muğla'dan İtalya'ya götürülüyorlar. Kişi başı 8 bin dolar alıyorlar. Sosyal medyada videoları var, orada görülen herkes kaçak. Videoda bir balıkçı teknesi gözüküyor, orada 80 kadar kişi var; tamamı kaçak" dedi.
İran vatandaşı O.S.D.'ye ait olduğu iddia edilen bir Instagram hesabından paylaşılan birçok görüntüde ise gemi içinde yolculuk yapan ve düzensiz bir şekilde kamara ve güvertede oturan çok sayıda kişinin olduğu, bu kişilerin hesabın sahibi olan kişiye teşekkür ettiği; bir videoda ise Farsça konuşan bir kadının tarih ve hesap sahibi kişinin adını vererek "İtalya sularına girdik' ifadelerini kullandığı görüldü. Aynı Instagram hesabına eklenilen link vasıtasıyla ulaşılabilen mesajlaşma uygulaması Telegram'da bulunan açık grupta ise göçmenlerin sorularına verilen yanıtlar görülüyor. Grupta, yasal, yasadışı göçmenlik, iltica şartları ve yöntemlerin detaylarının tartışılması da dikkat çekiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na M.S. tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor.
İstanbul'da yaşayan L.P. ile Y.M. ve O.S.D. ve A. R. isimli 4 İran uyruklu kişi hakkında silahlı örgüt kurarak başta yağma; insan kaçakçılığı, adam kaçırma, tecavüz ve tehdit suçları işledikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na M.S. tarafından suç duyurusunda bulunuldu. İran uyruklu 4 şüphelinin, İran üzerinden Türkiye'ye gelen mülteci ve göçmenlere sosyal medya hesapları ve internet reklamlarıyla ulaştığı; İstanbul'a gelen göçmenlere konaklamak için çeşitli ilçelerde yer tahsis ettikleri, Çanakkale ve Muğla gibi Ege Denizi'ne kıyısı bulunan şehirlerden deniz yoluyla başta İtalya ve Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerine göçmen taşıdıkları öne sürüldü. İran vatandaşı O.S. D.'ye ait olduğu belirtilen instagram hesabında yer alan videolarda ise, açık denizde seyreden gemilerin güverte ve kamaralarında düzensiz bir şekilde oturan çok sayıda kişinin, Farsça ve Kürtçe konuşarak İtalya'ya gitmekte olduklarını söylediği; bir başka videoda ise Farsça konuşan bir kadının tarih ve hesap sahibinin adını vererek "İtalya sularına girdik" ifadesini kullandığı anlar yer aldı.
Telegram uygulamasında açılan bir grupta ise, çete mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin silah fotoğrafı paylaşarak, tehdit söylemlerinde bulunduğu görülüyor. Yüzlerce kişinin yer aldığı bu grupta, Avrupa ülkelerine dair iltica şartlarının, kaçak yolculuk imkanları ile yasal ve yasadışı göçmenliğe dair bilgilerin tartışıldığı; göçmenlerin birbirlerine karşılıklı tavsiyeler verdiği ve sorular sorduğu görüldü. Çete kurduğu öne sürülen kişilerin İtalya'ya gitmek isteyenlerden rotaya göre kişi başı 8-9 bin dolar ücret istedikleri, Türkiye'de yaşayan bazı İranlılardan haraç aldıkları ve tehdit ettikleri, bazı göçmenleri ise dolandırdıkları iddia edildi.