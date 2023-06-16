İnsanlara şifa, hayvanlara yem olan mucize bitki! Sadece bir ilde yetişiyor

“Alternatif yem bitkisi”

Zerrin Canik, amarant bitkisinin susuz üretilmesiyle kuraklık dönemlerinde hayvancılığa büyük katkısının olacağını ifade etti. Canik, bölgede hayvanlara silajlık olarak yetiştirilen mısır yerine susuz alanda da yetiştirilebilen amarant bitkisinin alternatif olacağını belirterek, ”Yöremizde hayvanların bakımı için silajlık mısır ekimi çok fazla olduğundan alternatif yem bitkilerinden amarant bitkisini ekmeyi planladım ve denedim. Geçen yıl tohum için çalıştık, bu yıl da tarlalarımıza 30 dekar civarında amarant tohumlarımızı serptik. Şu anda amarant tohumlarımız bir ayda büyüdüler ve yaklaşık 45 gün sonra biçme aşamasına geçeceğiz. Ağustosun 15’inde amarant bitkisini biçmeye başlayacağız” diye konuştu.