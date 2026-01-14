İnternette 2. el alışverişte ''pes'' dedirten dolandırıcılık; öyle bir oyun yaptıklar ki...

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, kente gelen şüphelilerin Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dolandırdıkları bir kişiden aldıkları dizüstü bilgisayarı satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerden Mustafa A.’nın üzerinde A.K. adına hazırlanmış sahte kimlik ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin, İzmir’de yaşayan A.K.’nin 100 bin liraya satılığa çıkardığı cep telefonunu alıp dolandırmak üzere plan yaptıkları ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerden Mustafa A. ifadesinde, “Kargoyla gönderilen cep telefonlarını ben teslim aldım. Bu olayları, beni yönlendiren ve telefonları satıp parasını gönderdiğim Yusuf organize etti” dedi. Yusuf T. ise sorgusunda, “Mustafa’yı tanırım ama bana neden böyle bir iftira attığını anlamadım” savunması yaptı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A ile Yusuf T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)