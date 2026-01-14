Marmaris'te apart otel çöktü!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı apart otelde çökme meydana geldi.
Kaynak: İHA/DHA
Olay, Siteler Mahallesi 153 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı apart otel büyük bir gürültü ile çöktü.
Çökmenin yaşanmasının ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre binada herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi.
Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, yıkılan apartın arka kısmında bulunan bir diğer apart, tedbir amacıyla tahliye edildi.
