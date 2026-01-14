  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ünlü tatil cennetinde 5 katlı apart otel çöktü!

Marmaris'te apart otel çöktü!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı apart otelde çökme meydana geldi.

Kaynak: İHA/DHA
Marmaris'te apart otel çöktü! - Resim: 1

Olay, Siteler Mahallesi 153 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı apart otel büyük bir gürültü ile çöktü. 

1 / 7
Marmaris'te apart otel çöktü! - Resim: 2

Çökmenin yaşanmasının ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

2 / 7
Marmaris'te apart otel çöktü! - Resim: 3

İlk belirlemelere göre binada herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi. 

3 / 7
Marmaris'te apart otel çöktü! - Resim: 4

Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, yıkılan apartın arka kısmında bulunan bir diğer apart, tedbir amacıyla tahliye edildi.

4 / 7