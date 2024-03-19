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İntihar etmek için çıktığı köprüden düştü... O onlar kamerada

Antalya’da bir kişi intihar etmek için çıktığı köprüde tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp metrelerce yüksekten aşağı düştü. Ağır yaralanan gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
İntihar etmek için çıktığı köprüden düştü... O onlar kamerada - Resim: 1
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İntihar etmek için çıktığı köprüden düştü... O onlar kamerada - Resim: 2

Antalya’nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıktığı iddia edilen bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İntihar etmek için çıktığı köprüden düştü... O onlar kamerada - Resim: 3

Olay, saat 22.30 sıralarında Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs bulvar üzerinde bulunan bir üst geçidin demirlerine çıktı.

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İntihar etmek için çıktığı köprüden düştü... O onlar kamerada - Resim: 4

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

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