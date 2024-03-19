İntihar etmek için çıktığı köprüden düştü... O onlar kamerada
Antalya’da bir kişi intihar etmek için çıktığı köprüde tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp metrelerce yüksekten aşağı düştü. Ağır yaralanan gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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Antalya’nın Alanya ilçesinde intihar teşebbüsü için köprüye çıktığı iddia edilen bir kişi, tutunduğu korkuluklarda daha fazla dayanamayıp aşağı düştü. Ağır yaralanan gencin düşme anları cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Olay, saat 22.30 sıralarında Keykubat Bulvarı Eski Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs bulvar üzerinde bulunan bir üst geçidin demirlerine çıktı.
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Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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