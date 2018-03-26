İntihar girişimini çocuklarıyla izledi !

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aydır inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı öğrenilen Harun A., iddialara göre 8 bin TL alacağını tahsil edemediği için inşaatın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Kalıp ustasını gören inşaat çalışanları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve inşaat çalışanları tarafından uzun ikna çabalarına aldırış etmeyen kalıp ustası, zaman zaman atlamaya yeltenince polis ve diğer çalışanlar geri çekildi.