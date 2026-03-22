İran, İsrail’in Dimona nükleer tesisini vurdu! Nükleer sızıntı alarmı verildi
İran, İsrail’in nükleer merkezinin bulunduğu Dimona bölgesine füze saldırısı düzenledi. Bölgeden gelen görüntülerde füzelerin hava savunma sistemini aşarak yerleşim yerlerine düştüğü ve en az 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Orta Doğu'da nükleer tesisler hedef alınırken küresel güvenlik alarmı verildi.
Kaynak: DHA
İran, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılara akşam saatlerinde misilleme yaptı.
1 / 6
İran'ın düzenlediği saldırılarda füzeler Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye isabet etti.
2 / 6
Füze saldırıları çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı. İsrail hava savunma sistemlerini aşan füzeler farklı noktalara düşerken, bazı binalarda yangın çıktı ve hasar oluştu.
3 / 6
İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada Dimona'ya yapılan saldırılarda en az 31 kişinin yaralandığı belirtildi.
4 / 6