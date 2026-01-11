İran'da ekonomik kriz protestolarında ölü sayısı 116'ya yükseldi
İran’da hayat pahalılığı nedeniyle devam eden protestolar, 14'üncü gününde devam ederken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi.
İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran’da hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti. Ülkede ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açmıştı.
Ülke genelinde 14'üncü güne girilen protestolar kapsamında Tahran’ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar’da çok sayıda esnaf kepenk kapatmış, yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti.
Tahran’daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü belirtildi. Olaylarda 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.