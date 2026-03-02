İran'ın Geçici Liderlik Konseyi’nden ilk kareler geldi

Anayasa’nın 111’nci maddesi

İran Anayasası’nın 111’inci maddesine göre, dini liderin vefatı, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri seçmekle yükümlüdür. Bu süreçte liderlik makamında boşluk oluşmaması için Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir kişi Geçici Liderlik Konseyi’nde görev yapıyor. Geçici konsey, yeni lider belirlenene kadar liderin anayasal yetkilerini kullanıyor.