İş yerinden çalınan 200 kiloluk çelik kasa, 2 gün sonra boş arazide bulundu
İstanbul Fatih'te yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, sabaha karşı girdikleri kargo dükkanından 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı alarak kaçtı. İçi boşaltılan kasa, olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, gece saatlerinde Kumkapı'da bulunan bir kargo işletmesinde meydana geldi. Yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, iş yerinin kepengini levyeyle kırarak içeriye girdi.
Yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı taşımakta zorlanan iki şüpheliye, dışarıda bekleyen kişi yardım etti. Şüpheliler, kasayı 4 dakika içinde dükkândan çıkararak kaçtı.
KASA BAŞAKŞEHİR’DE BULUNDU
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, boşaltılmış kasanın olaydan 2 gün sonra Başakşehir’de boş bir arazide atıl halde bulunduğunu tespit etti.
İçindeki para, çek koçanları, pasaport ve diğer özel eşyaların çalındığı belirlendi.
