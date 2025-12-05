  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İş yerinden çalınan 200 kiloluk çelik kasa, 2 gün sonra boş arazide bulundu

İş yerinden çalınan 200 kiloluk çelik kasa, 2 gün sonra boş arazide bulundu

İstanbul Fatih'te yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, sabaha karşı girdikleri kargo dükkanından 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı alarak kaçtı. İçi boşaltılan kasa, olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de bulundu.

Kaynak: DHA
İş yerinden çalınan 200 kiloluk çelik kasa, 2 gün sonra boş arazide bulundu - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Kumkapı'da bulunan bir kargo işletmesinde meydana geldi. Yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, iş yerinin kepengini levyeyle kırarak içeriye girdi. 

1 / 9
İş yerinden çalınan 200 kiloluk çelik kasa, 2 gün sonra boş arazide bulundu - Resim: 2

Yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı taşımakta zorlanan iki şüpheliye, dışarıda bekleyen kişi yardım etti. Şüpheliler, kasayı 4 dakika içinde dükkândan çıkararak kaçtı.

2 / 9
İş yerinden çalınan 200 kiloluk çelik kasa, 2 gün sonra boş arazide bulundu - Resim: 3

KASA BAŞAKŞEHİR’DE BULUNDU

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, boşaltılmış kasanın olaydan 2 gün sonra Başakşehir’de boş bir arazide atıl halde bulunduğunu tespit etti.

3 / 9
İş yerinden çalınan 200 kiloluk çelik kasa, 2 gün sonra boş arazide bulundu - Resim: 4

İçindeki para, çek koçanları, pasaport ve diğer özel eşyaların çalındığı belirlendi. 

4 / 9