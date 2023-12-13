İşçi eyleminin 17'nci gününde ortalık karıştı: Gözaltılar var!

Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı olan tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti. İddiaya göre, bunun üzerine fabrika yönetimi 7 çalışanını işten çıkardı.