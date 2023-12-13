İşçi eyleminin 17'nci gününde ortalık karıştı: Gözaltılar var!
Şanlıurfa'da, tekstil firması önünde 17 gündür eylem yapan işçiler ile jandarma arasında çıkan arbedede 20 kişi gözaltına alındı. Demir bariyerleri yıkmaya çalışan işçilere, TOMA ile müdahale edildi.
Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı olan tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti. İddiaya göre, bunun üzerine fabrika yönetimi 7 çalışanını işten çıkardı.
Arkadaşlarının sendika değişikliği nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler, 27 Kasım'da iş bıraktı. Fabrika önünde eylem yapan işçilerin, bulundukları yere toplanmalarına izin vermeyen jandarma ekipleri, bölgeye çıkan cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapattı.
Eylemin 17'nci gününde, fabrikanın bulunduğu sokağa gitmeye çalışan işçilerin yolu jandarma tarafından kesildi.
Ara yollardan fabrikalarına ulaşmaya çalışan işçilere de izin verilmemesi üzerine çıkan gerginlikte, jandarma TOMA'yla tazyikli su sıkıp işçileri dağıttı.