İslam Memiş ''Artık kimsenin cebinde olmayacak'' deyip yeni sistemi açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, eylül ayına ilişkin genel bir değerlendirme yaptı. ''Rüzgar gibi sağa sola savrulan bir süreç göreceğiz'' diyen Memiş, ''Elinizde para varsa neye ihtiyacınız varsa alın.'' tavsiyesinde bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Elinizde para varsa neye ihtiyacınız varsa alın" tavsiyesinde bulundu ve krediye ulaşmanın gittikçe zorlaştığını söyledi. Dünyanın hızlı bir şekilde sanallaştığını söyleyen Memiş, kredi kartı ve ATM kartlarının tarihe karışacağını da sözlerine ekledi.
Memiş şunları kaydetti:
-Gram altın TL fiyatını ekranlarda 1005 lira gösteriyorlar. Gram altın TL 1015-1018 lira aralığında. Ekrandaki rakamsal değerle fiziki tarafta bu makas aralığının açık olduğunu bilmeniz gerekiyor.
Gram 1000 liranın altına düşer mi?
Gram altın 1000 liranın altına sarkar mı? Bunun olması için ekranda gram altının 990-985 lira olması lazım ki insanlar 1000 liranın altında kuyumculardan altın alsınlar. Ama bu ihtimalin olduğunu düşünmüyorum.
Elimde dolarım var gümüş almalı mıyım? Evet gümüş gram bazında da oldukça ucuz kalmaya devam ediyor. Eylül fiyatlaması başlayacak. 2022'deki yol haritamıza sadık kalarak parite üzerinden işlem yapıyoruz. Yıl sonuna kadar sancılı süreçler bizi bekliyor. Lütfen dikkat edin...