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İslam Memiş'ten altını olanlara ve almak isteyenlere yeni uyarı: ''Mutlaka gerçekleşecek''

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına ve altın almak isteyenlere yeni önerilerde bulundu.

İslam Memiş'ten altını olanlara ve almak isteyenlere yeni uyarı: ''Mutlaka gerçekleşecek'' - Resim: 1

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Ons altın 2 bin 956 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 2 bin 909 dolardan haftayı kapattı. Gram altın 3 bin 412 lira, çeyrek altın 5 bin 679 lira ve cumhuriyet altını 23 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 14.4'lük getiri sağladı.

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İslam Memiş'ten altını olanlara ve almak isteyenlere yeni uyarı: ''Mutlaka gerçekleşecek'' - Resim: 2

Altın fiyatlarıyla ilgili finans analisti İslam Memiş'ten yeni değerlendirme geldi. Memiş, Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı: 

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İslam Memiş'ten altını olanlara ve almak isteyenlere yeni uyarı: ''Mutlaka gerçekleşecek'' - Resim: 3

"Şu an itibariyle ons altın tarafında hiç kımıldama görmüyoruz. Yani Euro-Dolar paritesinde yükselişler gördük. Borsada düşüşler gördük. Dolar indeksinde sert düşüşler gördük.

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İslam Memiş'ten altını olanlara ve almak isteyenlere yeni uyarı: ''Mutlaka gerçekleşecek'' - Resim: 4

Petrol fiyatlarında düşüşler gördük. Ne hikmetse altın fiyatlarında bu hafta hiç kımıldama görmedik. Hiç hareket görmedik. Aşağıda 2895 dolar seviyesi var. Yukarıda direnç seviyesine bakalım.

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