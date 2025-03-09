İslam Memiş'ten altını olanlara ve almak isteyenlere yeni uyarı: ''Mutlaka gerçekleşecek''
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına ve altın almak isteyenlere yeni önerilerde bulundu.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Ons altın 2 bin 956 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 2 bin 909 dolardan haftayı kapattı. Gram altın 3 bin 412 lira, çeyrek altın 5 bin 679 lira ve cumhuriyet altını 23 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 14.4'lük getiri sağladı.
Altın fiyatlarıyla ilgili finans analisti İslam Memiş'ten yeni değerlendirme geldi. Memiş, Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:
"Şu an itibariyle ons altın tarafında hiç kımıldama görmüyoruz. Yani Euro-Dolar paritesinde yükselişler gördük. Borsada düşüşler gördük. Dolar indeksinde sert düşüşler gördük.
Petrol fiyatlarında düşüşler gördük. Ne hikmetse altın fiyatlarında bu hafta hiç kımıldama görmedik. Hiç hareket görmedik. Aşağıda 2895 dolar seviyesi var. Yukarıda direnç seviyesine bakalım.