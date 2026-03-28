İslam Memiş'ten borsa, altın, gümüş ve petrol için kritik uyarı
Finans analisti İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak ilan ederken, altın, gümüş ve borsa yatırımcıları için hayati önem taşıyan "Pazartesi" uyarısını yaptı. Küresel belirsizliklerin tırmandığı bu dönemde Memiş, yatırımcılara "para kazanma değil, riski yönetme" stratejisini önerdi.
Haftayı 12.698 puan seviyesinde tamamlayan Borsa İstanbul için daha önce sık sık dile getirdiği 12.000–12.900 puan aralığına dikkat çeken İslam Memiş, 12.900 puan seviyesinin altının alım fırsatı sunduğunu söyledi. İslam Memiş Borsa İstanbul'da 2026 yılı beklentilerinin ise 16 - 17 bin puan ve üzeri seviyeler olduğunu belirtti.
Brent petrolün 107 dolar seviyesinin üzerine çıktığını belirten İslam Memiş, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon ve risk anlamına geldiğini belirterek küresel belirsizliklerin de devam ettiğini yatırımcılara hatırlattı.
İslam Memiş, altın tarafındaki değerlendirmelerinde ise ons altın için 4.100–4.650 dolar bandının takip edildiğini belirterek 5.800–6.000 dolar seviyelerinin hedef olduğunu söyledi ve ons altın alımı için uygun bir zaman olduğunu belirtti.