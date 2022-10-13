İslam Memiş'ten vatandaşa altın uyarısı: Tezgaha gelmeyin
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın bozdurmak isteyen vatandaşlara uyarıda bulundu.
Dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. 13 Ekim günü altının gram fiyatı 999 liradan, çeyrek altın 1.606 liradan, Cumhuriyet altını ise 6.609 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1670 dolar civarında hareket ediyor. Dolar/TL 18.58, euro 18.05 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcıları uyardı.
Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şunları söyledi:
-FED (ABD Merkez Bankası) şubat ayına kadar faiz artıracak. Kur biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir. 20-21 TL olabilir. Türkiye faiz indiriyor, aflar, konut, arsa derken ciddi bir bütçe dışarıya gidiyor ama bütçeye hızlı bir para girişi de oluyor. Vana daha yeni yeni açılmaya başladı. Ekonomide önümüzdeki aylarda daha büyük sürprizler açıklanacak.
Türkiye'nin merakla beklediği konulardan birisi EYT düzenlemesi... Yaş sınırı gün sayısıyla alakalı, birçok açıklama var ama bunların hiçbirisi gerçek değil.
ALTIN YATIRIMCISINI UYARDI: "TEZGAHA GELMEYİN"
Altın bozdurmaya gidecekler ons fiyatına bakması lazım. Dolandırılmayın, tezgaha gelmeyin. Son 20 yılda yüzde 6290 kazandırdı. İnsanlar altın fiyatlarını konuşurken ons ve gramı birbirinden ayırsınlar. Dolar üzerinden ayarlanan ons, gram altın ise TL üzerinden ayarlanıyor.