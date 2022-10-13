İslam Memiş'ten vatandaşa altın uyarısı: Tezgaha gelmeyin

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şunları söyledi:

-FED (ABD Merkez Bankası) şubat ayına kadar faiz artıracak. Kur biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir. 20-21 TL olabilir. Türkiye faiz indiriyor, aflar, konut, arsa derken ciddi bir bütçe dışarıya gidiyor ama bütçeye hızlı bir para girişi de oluyor. Vana daha yeni yeni açılmaya başladı. Ekonomide önümüzdeki aylarda daha büyük sürprizler açıklanacak.