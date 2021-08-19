Isparta'da ortakların kavgası kanlı bitti
Isparta’da kurbanlık satışı yapan 4 ortak arasında alacak borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde yer alan Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi yanındaki besihanede meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan alarak satan 4 ortaktan Metin Y.(50) yanına diğer 2 ortağını da alarak kendisine ait hafif ticari araçla diğer ortakları Mahmut S.’nin (63) yanına geldi. Besihane yanında bulunan çardak önünde 4 ortak aralarında konuşmaya başladı.
Sattıkları hayvanlardan paylarını isteyen diğer ortaklarıyla tartışan Mahmut S., iddiaya göre sinirlenerek eve gitti. Bir süre sonra tüfeğini alarak dışarı çıkan Mahmut S., Metin Y.’nin bacaklarına doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların diz kapağını parçaladığı Metin Y., yerde hareketsiz kalırken, diğer 2 kişi ise kaçarak uzaklaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri Metin Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Metin Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Mahmut S. ise suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.