Isparta'da ortakların kavgası kanlı bitti

Sattıkları hayvanlardan paylarını isteyen diğer ortaklarıyla tartışan Mahmut S., iddiaya göre sinirlenerek eve gitti. Bir süre sonra tüfeğini alarak dışarı çıkan Mahmut S., Metin Y.’nin bacaklarına doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların diz kapağını parçaladığı Metin Y., yerde hareketsiz kalırken, diğer 2 kişi ise kaçarak uzaklaştı.