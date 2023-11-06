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  4. İsrail yine hastane yakınını bombaladı!

İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı

İsrail’in Gazze’de bulunan Al-Quds hastanesi civarına düzenlediği bombardımanlarda hastanenin hasar gördüğü, hastane içinde bulunan sivillerden 12’sinin yaralandığı, 4’ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA
İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı - Resim: 1

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Al-Quds hastanesinde yoğun bakım ünitesindeki bir hasta ağır yaralandı. Buna ek olarak, Gazze Şeridi'ndeki Tel Al-Hawa bölgesindeki hastane çevresindeki ağır bombardıman nedeniyle yerinden edilen insanlar arasında başka yaralanmalar da oldu.

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İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı - Resim: 2

Personelimiz ve hastane içindeki 14 binden fazla sivil şu anda ciddi tehlike altında. Al-Quds hastanesi çevresi, İsrail güçlerinin bir haftayı aşkın süredir bölgeyi hedef alan saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte amansız ve şiddetli bir saldırıya maruz kaldı.

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İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı - Resim: 3

Her yönden yapılan ağır topçu atışları ve hava bombardımanı sonucu 4’ü ağır, 12 yerinden edilmiş sivil yaralandı. Ayrıca 2 hasta ve hastane önünde bulunan 35 kişi daha yaralandı” denildi. Filistin Kızılayı, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İsrail güçlerinin Al-Quds hastanesinin boşaltılması konusunda kendilerini tehdit ettiğini duyurmuştu. Örgüt, hastanedeki hastaların ve yerinden edilmiş sivillerin korku yaşadığını belirtmişti.  

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İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı - Resim: 4
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