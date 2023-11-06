İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı

Her yönden yapılan ağır topçu atışları ve hava bombardımanı sonucu 4’ü ağır, 12 yerinden edilmiş sivil yaralandı. Ayrıca 2 hasta ve hastane önünde bulunan 35 kişi daha yaralandı” denildi. Filistin Kızılayı, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İsrail güçlerinin Al-Quds hastanesinin boşaltılması konusunda kendilerini tehdit ettiğini duyurmuştu. Örgüt, hastanedeki hastaların ve yerinden edilmiş sivillerin korku yaşadığını belirtmişti.