İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yıkım uydu görüntülerinde

Bölgedeki en az bir hastane ve üç okul, civarına düzenlenen saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldı. 30 Ekim'de çekilen görüntüde yer alan diğer binalar ise tamamen yerle bir olmuş ve moloz yığınına dönüşmüş durumda. Gazetenin haberine göre, İsrail, Gazze'ye 8 binden fazla mühimmat attığını ve 12 binden fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Bu, ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarında bir yılda kullandığından daha fazla mühimmat demek.