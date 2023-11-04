İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yıkım uydu görüntülerinde
Gazze Şeridi'nin kuzeyini gösteren uydu görüntüleri üzerinde yapılan analiz, yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1000'den fazla krater bulunduğunu ortaya koydu.
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 'Aksa Tufanı' saldırısıyla başlayan çatışmalar 29'uncu gününde devam ederken, uydu görüntüleri, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yol açtığı yıkımı ortaya koydu.
İngiltere'nin The Guardian gazetesi, Planet Labs PBC şirketinin sağladığı, İsrail'in ağır bombardımanına maruz kalan Gazze'nin kuzeyine ait uydu görüntülerini analiz etti. Analize göre, Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda, uzaydan görülebilen 1000'den fazla krater bulunuyor.
AA'nın aktardığına göre, görüntülerde, sadece yarım kilometrelik bir yerleşim bölgesinde, şiddetli bombalamalar nedeniyle yaklaşık 100 kratere rastlanıyor. Bunlardan birinin de 13,9 metrelik olduğu görülüyor.
Bölgedeki en az bir hastane ve üç okul, civarına düzenlenen saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldı. 30 Ekim'de çekilen görüntüde yer alan diğer binalar ise tamamen yerle bir olmuş ve moloz yığınına dönüşmüş durumda. Gazetenin haberine göre, İsrail, Gazze'ye 8 binden fazla mühimmat attığını ve 12 binden fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Bu, ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarında bir yılda kullandığından daha fazla mühimmat demek.