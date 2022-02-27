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İstanbul Boğazı'ndan ceset çıktı

Sarıyer Sahili'nde denizde kadın cesedi bulundu. Sahile vuran ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul Boğazı'ndan ceset çıktı - Resim: 1

Olay, Sarıyer Sahili'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 

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İstanbul Boğazı'ndan ceset çıktı - Resim: 2

Sahilde yürüyüş yapanlar denizde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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İstanbul Boğazı'ndan ceset çıktı - Resim: 3

Denizden çıkarılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

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İstanbul Boğazı'ndan ceset çıktı - Resim: 4

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi.

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