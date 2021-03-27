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  4. İstanbul Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde dikkat çeken detay

İstanbul Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde dikkat çeken detay

Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot eşlik etti. Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait gemisinin güvertesinde hiç kimsenin olmaması dikkat çekti.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' isimli savaş gemisi saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

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Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot yakın takipte bulundu.

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Yaklaşık bir saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde kimsenin olmaması dikkat çekti. 

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1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara Denizi'ne açıldı.

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