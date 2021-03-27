İstanbul Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde dikkat çeken detay
Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot eşlik etti. Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait gemisinin güvertesinde hiç kimsenin olmaması dikkat çekti.
Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' isimli savaş gemisi saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
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Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot yakın takipte bulundu.
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Yaklaşık bir saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde kimsenin olmaması dikkat çekti.
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1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Marmara Denizi'ne açıldı.
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