İstanbul bugün uyanamadı... Siste görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi
İstanbul güne yoğun bir sis örtüsüyle uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin özellikle batı ve boğaz çevresindeki ilçelerinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden olurken kartpostallık görüntüler de oluşturdu.
Özellikle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Avcılar, Beylikdüzü ve Edirnekapı geçişlerinde sis yoğunluğu nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düştüğü bölgelerde, araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, olası kazaların önüne geçmek için düşük hızda ve dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı.