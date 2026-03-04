  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hürmüz Boğazı'nda 10 tanker vuruldu!

Hürmüz Boğazı'nda 10 tanker vuruldu!

Hürmüz Boğazı'nda 10 tanker vuruldu!
Güncelleme:

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ilan ettiği "geçiş yasağını" delmeye çalışan 10'dan fazla petrol tankerini çeşitli mühimmatlarla vurduğunu duyurdu.

Orta Doğu'da devam eden savaşın seyri, küresel enerji güvenliğini hedef alan en radikal aşamaya geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda kontrolü tamamen ele aldığını ve "yasaklı bölge" ilan ettiğini duyurdu.

Uyarıları Dikkate Almayan Gemiler Hedef Oldu

İran devlet medyasında yer alan son dakika bilgilerine göre, Devrim Muhafızları "güvenli geçiş yoktur" uyarılarını hiçe sayarak boğazdan geçmeye çalışan dev petrol tankerlerine yönelik operasyon başlattı. Yapılan resmi açıklamada, farklı ülkelere ait olduğu belirtilen 10'dan fazla petrol tankerinin füze ve İHA'larla (Kamikaze İnsansız Hava Araçları) vurularak saf dışı bırakıldığı bildirildi.

"Kullanılamaz Hale Getirildiler"

Vurulan tankerlerin bazılarında yangın çıktığı ve gemilerin ağır hasar alarak "kullanılamaz hale geldiği" belirtiliyor. Bu hamle, İran'ın kendisine yönelik saldırılara karşı elindeki en büyük kozu olan "Hürmüz'ü kapatma" tehdidini fiiliyata döktüğünü gösteriyor.

Petrol Piyasaları Alarmda

Saldırı haberiyle birlikte Brent petrol ve ham petrol fiyatları dikey bir yükseliş grafiği çizmeye başladı. Analistler, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda dünya ekonomisinin eşi benzeri görülmemiş bir enerji şoku yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Güzel sunucunun canlı yayına çıkmama nedeni sağlık sorunu çıktı!
Güzel sunucunun canlı yayına çıkmama nedeni sağlık sorunu çıktı!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: 22 ilçe etkilenecek!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: 22 ilçe etkilenecek!
Akasya Durağı'nda yıllar sonra ortaya atılan ''tokat'' iddiası mahkemelik oldu
Akasya Durağı'nda yıllar sonra ortaya atılan ''tokat'' iddiası mahkemelik oldu
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı
Etiketler hürmüz hürmüz boğazı İran tanker savaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde finali: Çekimler bitti! Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde finali: Çekimler bitti! İsrail'de gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest! İsrail polisinin sorduğu soruları açıkladılar İsrail'de gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest! İsrail polisinin sorduğu soruları açıkladılar Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor İstanbul bugün uyanamadı... Siste görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi İstanbul bugün uyanamadı... Siste görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi Tahliye tamamlandı; Barış Pınarı'ndan çekildik! Tahliye tamamlandı; Barış Pınarı'ndan çekildik! Dur ihtarına uymadılar, polisten alev topuna dönen araçla kaçmaya çalıştılar! Dur ihtarına uymadılar, polisten alev topuna dönen araçla kaçmaya çalıştılar! Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Trump'tan Türkiye'ye İran'a saldırın talimatı'' iddiası açıklaması Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Trump'tan Türkiye'ye İran'a saldırın talimatı'' iddiası açıklaması İki kız kardeşin seldeki ölümü içi kan donduran cinayet iddiası! İki kız kardeşin seldeki ölümü içi kan donduran cinayet iddiası! 14 ilde TÜVTÜRK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! 14 ilde TÜVTÜRK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Türkiye'deki Caferiler İran'a destek, Hamaney'e anma ve İsrail'e öfke için sokağa indi! Türkiye'deki Caferiler İran'a destek, Hamaney'e anma ve İsrail'e öfke için sokağa indi!
Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı Meclis'te ''makam aracı'' skandalı: Şoförün bir günlük mesai listesi ifşa oldu Meclis'te ''makam aracı'' skandalı: Şoförün bir günlük mesai listesi ifşa oldu Lösemi ile savaşı süren ünlü şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj Lösemi ile savaşı süren ünlü şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte! Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte! Galatasaray'a deplasman yasağı! Aslan, Liverpool deplasmanında yalnız kalacak! Galatasaray'a deplasman yasağı! Aslan, Liverpool deplasmanında yalnız kalacak! Türkiye'de aynı anda hem bahar hem kış havası: Sağanak yağmur ve kar yeniden kapıya dayandı Türkiye'de aynı anda hem bahar hem kış havası: Sağanak yağmur ve kar yeniden kapıya dayandı Oryantal Star ve Survivor'ın yüz nakli olan güzeli herkesi şaşırttı: Kaşımdan saç çıktı! Oryantal Star ve Survivor'ın yüz nakli olan güzeli herkesi şaşırttı: Kaşımdan saç çıktı! Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı! Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı! CHP lideri Özel 3 harfli zincir marketlere savaş ilanı: 'Pişman edeceğim onları gücümüzü görecekler' CHP lideri Özel 3 harfli zincir marketlere savaş ilanı: 'Pişman edeceğim onları gücümüzü görecekler'