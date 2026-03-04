Hürmüz Boğazı'nda 10 tanker vuruldu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ilan ettiği "geçiş yasağını" delmeye çalışan 10'dan fazla petrol tankerini çeşitli mühimmatlarla vurduğunu duyurdu.

Orta Doğu'da devam eden savaşın seyri, küresel enerji güvenliğini hedef alan en radikal aşamaya geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda kontrolü tamamen ele aldığını ve "yasaklı bölge" ilan ettiğini duyurdu.

Uyarıları Dikkate Almayan Gemiler Hedef Oldu

İran devlet medyasında yer alan son dakika bilgilerine göre, Devrim Muhafızları "güvenli geçiş yoktur" uyarılarını hiçe sayarak boğazdan geçmeye çalışan dev petrol tankerlerine yönelik operasyon başlattı. Yapılan resmi açıklamada, farklı ülkelere ait olduğu belirtilen 10'dan fazla petrol tankerinin füze ve İHA'larla (Kamikaze İnsansız Hava Araçları) vurularak saf dışı bırakıldığı bildirildi.

"Kullanılamaz Hale Getirildiler"

Vurulan tankerlerin bazılarında yangın çıktığı ve gemilerin ağır hasar alarak "kullanılamaz hale geldiği" belirtiliyor. Bu hamle, İran'ın kendisine yönelik saldırılara karşı elindeki en büyük kozu olan "Hürmüz'ü kapatma" tehdidini fiiliyata döktüğünü gösteriyor.

Petrol Piyasaları Alarmda

Saldırı haberiyle birlikte Brent petrol ve ham petrol fiyatları dikey bir yükseliş grafiği çizmeye başladı. Analistler, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda dünya ekonomisinin eşi benzeri görülmemiş bir enerji şoku yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

DHA