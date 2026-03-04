Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor

AK Parti'nin TBMM’ye sunduğu ekonomi ve çalışma hayatında köklü değişiklikler içeren 19 maddelik "Torba Kanun" teklifini değerlendiren çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren düzenlemenin detaylarını "Hayırlı olsun" diyerek paylaştı. Yeni pakette yemek bedelinden bedelli askerlik ücretine, işsizlik sigortasından emekli ikramiyesine kadar kritik başlıklar yer alıyor.

Ekonomi gündeminin en önemli başlığı olan 19 maddelik Torba Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeyi değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, özellikle muhasebe ve İK departmanlarını rahatlatacak, çalışanların ise cebini doğrudan ilgilendiren **"Yemek Bedeli İstisnası"**na dikkat çekti.

Mevcut uygulamada asgari ücretin belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanan ve karmaşaya neden olan yemek bedeli istisnası, yeni teklifle net bir zemine oturuyor. Karakaş’ın aktardığına göre; iş yerinde yemek verilmeyen durumlarda, bir günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulacak. Bu tutar, her yıl "Yeniden Değerleme Oranı" ile otomatik olarak güncellenecek.

Teklifte dikkat çeken bir diğer madde ise bedelli askerlik ücreti oldu. Bedelli askerlik ücretinin yüzde 25 oranında artırılması ve elde edilecek gelirin bir kısmının Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılması planlanıyor.

Emekli ikramiyesi zammına ''savaş'' freni

Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi artışı ise bu pakette yer almadı. İsa Karakaş, bu durumun bölgedeki "savaş" atmosferi ve bütçe disiplini gerekçesiyle şimdilik kapsam dışı bırakıldığını ancak Meclis aşamasında bir önerge ile her an artış yapılabileceğini ifade etti.

İsa Karakaş Türkiye gazetesindeki yazısında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Prime esas kazançlar" hükmüne ilişkin öngörülen düzenlemeyi ise şöyle aktardı:

"Ayni yardımlar, ölüm, doğum, evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev, kıdem, ihbar ve kasa tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler, keşif ücreti, kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, işverence iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 lirasına kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayacak. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenen tutarı düşürmeye ya da artırmaya yetkili olacak."

Yeni Torba Kanun Teklifi Özet Tablosu

Düzenleme Başlığı Eski Uygulama Yeni Kanun Teklifi (Madde 14) Yemek Bedeli İstisnası Asgari ücretin %6'sı (Değişken) Günlük 300 TL (Sabit & Otomatik Artış) Bedelli Askerlik Mevcut Katsayı %25 Artış Öngörülüyor İşsizlik Sigortası %1 Devlet Payı (Sabit) Cumhurbaşkanı %0,5 - %1,5 arası belirleyebilecek İstisna Listesi Karmaşık ve Dağınık Yapı 1'den 9'a kadar şeffaf, numaralı liste Artış Mekanizması Kurum Kararı / Genelge Yeniden Değerleme Oranı (Otomatik)

