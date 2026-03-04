Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte!

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle brent petroldeki artışla birlikte motorine yapılması beklenen 6,69 TL’lik pompa fiyatlarındaki tarihin en büyük zammı son anda iptal edildi. Motorine yapılacak olan zam iptal edilse de benzine yapılacak zam ise hala masada...

Ortadoğuda patlak veren savaşla birlikte küresel petrol piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt zamlarını yeniden tetikledi.

Dünya genelinde ABD-İran-İsrail çatışmalarının brent petrolü yukarı taşımasıyla birlikte, Türkiye’de motorin fiyatlarına 6,69 TL'lik Cumhuriyet tarihinin en yüksek zammı yapılacağı öğrenilmişti.

Ancak milyonlarca araç sahibini sevindiren haber gece yarısı geldi ve bu tarihi zam iptal edildi.

CNBC-E'de yer alan bilgilere göre, akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar ve ekonomik dengeler gözetilerek motorin fiyatlarında bu gece herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği duyuruldu.

Ancak her ne kadar motorindeki dev zam iptal edilse de benzin tarafındaki zam hala masada...

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre benzinin litre satış fiyatına 1 lira 71 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İşte 4 Mart Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.