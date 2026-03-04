  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte!

Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte!

Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte!
Güncelleme:

Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle brent petroldeki artışla birlikte motorine yapılması beklenen 6,69 TL’lik pompa fiyatlarındaki tarihin en büyük zammı son anda iptal edildi. Motorine yapılacak olan zam iptal edilse de benzine yapılacak zam ise hala masada...

Ortadoğuda patlak veren savaşla birlikte küresel petrol piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt zamlarını yeniden tetikledi.

Dünya genelinde ABD-İran-İsrail çatışmalarının brent petrolü yukarı taşımasıyla birlikte, Türkiye’de motorin fiyatlarına 6,69 TL'lik Cumhuriyet tarihinin en yüksek zammı yapılacağı öğrenilmişti.

Ancak milyonlarca araç sahibini sevindiren haber gece yarısı geldi ve bu tarihi zam iptal edildi.

CNBC-E'de yer alan bilgilere göre, akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar ve ekonomik dengeler gözetilerek motorin fiyatlarında bu gece herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği duyuruldu.

Ancak her ne kadar motorindeki dev zam iptal edilse de benzin tarafındaki zam hala masada...

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre benzinin litre satış fiyatına 1 lira 71 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İşte 4 Mart Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG GAZ YAĞI KALORİFER YAKITI FUEL OIL
ISTANBUL (AVRUPA) 58.34  60.39  30.29  52.58  38.30 TL/KG 31.80 TL/KG
ISTANBUL (ANADOLU) 58.18  60.23  29.69  52.57  38.29 TL/KG 31.79 TL/KG
ANKARA 59.28  61.49  30.17  51.21  39.05 TL/KG 32.55 TL/KG
IZMIR 59.56  61.76  30.09  52.80  38.25 TL/KG 31.74 TL/KG
ADANA 60.14  62.32  30.61  52.48  40.12 TL/KG 33.61 TL/KG
ADIYAMAN 60.49  62.69  30.74  52.79  41.20 TL/KG 34.09 TL/KG
AFYON 60.37  62.71  30.14  51.96  39.05 TL/KG 32.54 TL/KG
AGRI 60.83  63.03  31.39  53.28  41.40 TL/KG 34.16 TL/KG
AKSARAY 60.26  62.44  30.01  51.38  39.74 TL/KG 33.24 TL/KG
AMASYA 59.88  62.07  30.79  51.84  39.74 TL/KG 33.23 TL/KG
ANTALYA 60.52  62.86  30.34  52.62  39.61 TL/KG 33.11 TL/KG
ARDAHAN 60.35  62.55  31.09  54.00  41.35 TL/KG 34.13 TL/KG
ARTVIN 60.16  62.36  31.64  53.16  41.30 TL/KG 34.10 TL/KG
AYDIN 59.79  61.99  30.24  52.82  38.40 TL/KG 31.89 TL/KG
BALIKESIR 59.88  62.08  29.79  52.74  38.40 TL/KG 31.90 TL/KG
BARTIN 59.58  61.59  29.85  51.98  38.97 TL/KG 32.46 TL/KG
BATMAN 60.77  63.06  30.74  53.17  41.36 TL/KG 34.14 TL/KG
BAYBURT 60.06  62.26  30.99  52.87  41.12 TL/KG 34.06 TL/KG
BILECIK 59.23  61.24  29.69  52.03  38.38 TL/KG 31.88 TL/KG
BINGOL 60.89  63.18  30.99  53.01  41.34 TL/KG 34.12 TL/KG
BITLIS 60.88  63.17  30.81  53.29  41.41 TL/KG 34.16 TL/KG
BOLU 59.34  61.34  30.00  51.84  38.41 TL/KG 31.90 TL/KG
BURDUR 60.33  62.67  30.29  52.56  39.15 TL/KG 32.64 TL/KG
BURSA 59.35  61.36  29.69  52.50  38.35 TL/KG 31.84 TL/KG
CANAKKALE 59.92  62.12  29.89  52.92  38.92 TL/KG 32.42 TL/KG
CANKIRI 59.70  61.90  30.40  51.26  39.07 TL/KG 32.56 TL/KG
CORUM 59.88  62.08  30.34  51.35  39.65 TL/KG 33.15 TL/KG
DENIZLI 60.06  62.26  29.99  52.65  38.93 TL/KG 32.42 TL/KG
DIYARBAKIR 60.78  63.07  30.86  53.03  41.34 TL/KG 34.12 TL/KG
DUZCE 59.18  61.19  29.85  51.92  38.34 TL/KG 31.83 TL/KG
EDIRNE 59.40  61.63  30.39  52.92  39.01 TL/KG 32.50 TL/KG
ELAZIG 60.87  63.16  30.61  52.80  41.21 TL/KG 34.09 TL/KG
ERZINCAN 60.30  62.50  30.99  52.73  41.12 TL/KG 34.06 TL/KG
ERZURUM 60.35  62.55  30.79  53.01  41.34 TL/KG 34.11 TL/KG
ESKISEHIR 59.55  61.56  29.79  51.92  38.50 TL/KG 32.00 TL/KG
GAZIANTEP 60.25  62.45  30.31  52.66  40.39 TL/KG 33.88 TL/KG
GIRESUN 60.10  62.30  30.79  52.61  40.13 TL/KG 33.62 TL/KG
GUMUSHANE 60.06  62.26  30.89  52.85  40.37 TL/KG 33.86 TL/KG
HAKKARI 60.93  63.22  31.47  54.29  41.57 TL/KG 34.25 TL/KG
HATAY 60.00  62.20  30.41  52.76  41.09 TL/KG 34.06 TL/KG
IGDIR 60.84  63.04  31.39  54.12  41.43 TL/KG 34.19 TL/KG
ISPARTA 60.36  62.70  30.24  52.54  39.15 TL/KG 32.64 TL/KG
KAHRAMANMARAS 60.27  62.47  30.44  52.54  40.27 TL/KG 33.77 TL/KG
KARABUK 59.60  61.61  29.85  51.86  38.97 TL/KG 32.46 TL/KG
KARAMAN 60.20  62.38  30.71  51.97  39.92 TL/KG 33.41 TL/KG
KARS 60.36  62.56  31.19  53.99  41.40 TL/KG 34.16 TL/KG
KASTAMONU 59.99  62.19  30.85  51.79  39.14 TL/KG 32.63 TL/KG
KAYSERI 60.31  62.49  30.11  51.80  39.88 TL/KG 33.37 TL/KG
KILIS 60.02  62.22  30.61  52.83  41.16 TL/KG 34.08 TL/KG
KIRIKKALE 59.59  61.79  30.02  51.11  39.55 TL/KG 33.04 TL/KG
KIRKLARELI 59.39  61.62  30.29  52.87  38.96 TL/KG 32.45 TL/KG
KIRSEHIR 59.64  61.84  30.12  51.24  39.68 TL/KG 33.17 TL/KG
KOCAELI 58.73  60.74  29.49  52.08  38.18 TL/KG 31.67 TL/KG
KONYA 60.36  62.69  30.21  51.81  39.75 TL/KG 33.25 TL/KG
KUTAHYA 60.24  62.30  30.24  52.03  38.90 TL/KG 32.40 TL/KG
MALATYA 60.50  62.70  30.77  52.65  40.38 TL/KG 33.88 TL/KG
MANISA 59.63  61.83  30.14  52.77  38.25 TL/KG 31.74 TL/KG
MARDIN 60.82  63.11  30.74  53.13  41.35 TL/KG 34.13 TL/KG
MERSIN 60.14  62.32  30.91  52.49  40.13 TL/KG 33.62 TL/KG
MUGLA 60.07  62.27  30.14  52.85  38.91 TL/KG 32.40 TL/KG
MUS 60.90  63.19  31.08  53.17  41.36 TL/KG 34.14 TL/KG
NEVSEHIR 60.25  62.43  30.21  51.38  39.81 TL/KG 33.31 TL/KG
NIGDE 60.15  62.33  30.01  51.86  39.89 TL/KG 33.38 TL/KG
ORDU 59.89  62.08  30.39  52.54  40.06 TL/KG 33.55 TL/KG
OSMANIYE 60.01  62.21  30.74  52.61  40.24 TL/KG 33.74 TL/KG
RIZE 60.04  62.24  30.89  52.92  41.13 TL/KG 34.07 TL/KG
SAKARYA 59.02  61.03  29.59  52.02  38.24 TL/KG 31.74 TL/KG
SAMSUN 59.87  62.06  30.39  51.96  39.83 TL/KG 33.32 TL/KG
SANLIURFA 60.47  62.67  30.76  52.97  41.27 TL/KG 34.10 TL/KG
SIIRT 60.81  63.10  30.94  53.27  41.41 TL/KG 34.16 TL/KG
SINOP 59.93  62.12  30.89  52.03  39.75 TL/KG 33.25 TL/KG
SIRNAK 60.89  63.18  31.05  54.07  41.43 TL/KG 34.18 TL/KG
SIVAS 60.29  62.49  30.69  52.01  40.06 TL/KG 33.56 TL/KG
TEKIRDAG 58.99  61.22  30.09  52.78  38.86 TL/KG 32.36 TL/KG
TOKAT 59.94  62.13  30.89  51.91  39.91 TL/KG 33.41 TL/KG
TRABZON 60.03  62.23  30.49  52.80  40.32 TL/KG 33.82 TL/KG
TUNCELI 60.89  63.18  31.31  52.92  41.25 TL/KG 34.09 TL/KG
USAK 60.06  62.26  30.25  52.48  38.90 TL/KG 32.40 TL/KG
VAN 60.87  63.10  30.71  54.18  41.49 TL/KG 34.21 TL/KG
YALOVA 59.03  61.04  29.59  52.53  38.26 TL/KG 31.76 TL/KG
YOZGAT 59.97  62.17  30.32  51.31  39.72 TL/KG 33.22 TL/KG
ZONGULDAK 59.54  61.55  30.25  51.95  38.87 TL/KG 32.36 TL/KG

 

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı
İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı
Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı
Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Tüm emekli ve memurun enflasyon farkı zammında ikinci veri belli oldu
Tüm emekli ve memurun enflasyon farkı zammında ikinci veri belli oldu
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İran, bir ABD Büyükelçiliği'ni daha İHA'larla vurdu! İran, bir ABD Büyükelçiliği'ni daha İHA'larla vurdu! Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi İsrail'de Türk gazetecilere "Canlı Yayın" baskını: Gözaltına alınan iki gazeteci serbest! İsrail'de Türk gazetecilere "Canlı Yayın" baskını: Gözaltına alınan iki gazeteci serbest! Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i devirip turladı: 4-2! Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i devirip turladı: 4-2! Galatasaray Alanya'yı geçti, 4'te 4 ile çeyrek finale yükseldi Galatasaray Alanya'yı geçti, 4'te 4 ile çeyrek finale yükseldi ABD ve İsrail’den İran'a yoğun bombardıman: Yıkılan binalar var ABD ve İsrail’den İran'a yoğun bombardıman: Yıkılan binalar var Galatasaray'a deplasman yasağı! Aslan, Liverpool deplasmanında yalnız kalacak! Galatasaray'a deplasman yasağı! Aslan, Liverpool deplasmanında yalnız kalacak! Trump Avrupa ülkesiyle ipleri kopardı: ''Tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz'' Trump Avrupa ülkesiyle ipleri kopardı: ''Tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz'' Dünden beri kayıp olarak aranan genç kadından acı haber Dünden beri kayıp olarak aranan genç kadından acı haber