Meclis'te ''makam aracı'' skandalı: Şoförün bir günlük mesai listesi ifşa oldu

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, TBMM kürsüsünden bir bölge müdürünün makam şoförüne ait günlük iş programını paylaştı. Sabah müdürün kızını işe bırakmakla başlayan, halı yıkamacıya gitmek ve akşam müdürü restorana bırakmakla biten liste, kamuda tasarruf tartışmalarını alevlendirdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, TBMM kürsüsünden bir kamu kurumundaki bölge müdürünün şoförüne ait olduğu belirtilen bir günlük "itiraf gibi" programı satır satır okudu.

CHP'li Kanko’nun paylaştığı listeye göre, devletin maaşlı şoförü ve kamu aracı gün boyu kurum işleri için değil, müdürün ailesinin özel ihtiyaçları için seferber edilmiş. İşte o skandal programın saat saat dökümü:

07.45: Bölge müdürünün kızı lojmandan alınıp çalıştığı şirkete bırakılıyor.
08.50: Bölge müdürü lojmandan alınıp kuruma götürülüyor.
10.30: Müdürün oğlu lojmandan alınıp havuza bırakılıyor.
12.00: Oğlu havuzdan alınıp tekrar lojmana getiriliyor.
12.20: Müdürün eşinin verdiği halılar araçla yıkamaya bırakılıyor.
13.15: Müdürün annesi ve babası hastaneye götürülüyor.
15.00: Hastaneden alınıp lojmana bırakılıyorlar.
16.30: Eczaneden ilaçlar alınıp lojmana teslim ediliyor.
17.00: Müdür kurumdan alınıp arkadaşlarıyla buluşacağı restorana bırakılıyor.
22.30: Müdür restorandan alınıp eve bırakılıyor.
23.40: Araç yakıt alınıp kurum otoparkına teslim ediliyor.

Kanko, bu tablonun sadece bir araç meselesi olmadığını vurgulayarak iktidara sert tepki gösterdi: "Vatandaş pazar parasından tasarruf ederken; devletin aracı, devletin yakıtı, devletin şoförü özel servis gibi kullanılıyor. Çünkü saraydan öyle görüyorlar! Bu bir kamu ahlakı meselesidir" ifadelerini kullandı.

 

