14 ilde TÜVTÜRK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen "Son İstasyon" operasyonuyla, araç muayene randevusu bahanesiyle vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi. Sahte internet siteleri üzerinden 810 milyon liralık işlem hacmine ulaşan şebekenin 25 üyesi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, son dönemin en organize dolandırıcılık şebekelerinden birine tarihi bir darbe indirdi. TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit eden sahte web siteleri ve çağrı merkezleri kurarak binlerce kişiyi mağdur eden suç örgütü, 14 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla etkisiz hale getirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şebekenin sadece tespit edilebilen 23 eylemde 1 milyon 145 bin lira net vurgun yaptığı belirlendi. Ancak örgütün kontrol ettiği hesaplardaki toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon lira gibi astronomik bir rakama ulaştığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, "borç ödeme" ve "randevu bedeli" adı altında aldıkları paraları hızla başka hesaplara aktardıkları saptandı.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ele geçirilirken, adli makamlar şebekenin servetine de el koydu.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen:

8 milyon 430 bin TL nakit para,

2 gayrimenkul ve 3 lüks otomobil donduruldu.

Emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 25'i, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA