  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 14 ilde TÜVTÜRK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

14 ilde TÜVTÜRK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Güncelleme:

Diyarbakır merkezli 14 ilde düzenlenen "Son İstasyon" operasyonuyla, araç muayene randevusu bahanesiyle vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi. Sahte internet siteleri üzerinden 810 milyon liralık işlem hacmine ulaşan şebekenin 25 üyesi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, son dönemin en organize dolandırıcılık şebekelerinden birine tarihi bir darbe indirdi. TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit eden sahte web siteleri ve çağrı merkezleri kurarak binlerce kişiyi mağdur eden suç örgütü, 14 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarla etkisiz hale getirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şebekenin sadece tespit edilebilen 23 eylemde 1 milyon 145 bin lira net vurgun yaptığı belirlendi. Ancak örgütün kontrol ettiği hesaplardaki toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon lira gibi astronomik bir rakama ulaştığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, "borç ödeme" ve "randevu bedeli" adı altında aldıkları paraları hızla başka hesaplara aktardıkları saptandı.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ele geçirilirken, adli makamlar şebekenin servetine de el koydu.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen:

8 milyon 430 bin TL nakit para,
2 gayrimenkul ve 3 lüks otomobil donduruldu.

Emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 25'i, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Güzel sunucunun canlı yayına çıkmama nedeni sağlık sorunu çıktı!
Güzel sunucunun canlı yayına çıkmama nedeni sağlık sorunu çıktı!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: 22 ilçe etkilenecek!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: 22 ilçe etkilenecek!
Akasya Durağı'nda yıllar sonra ortaya atılan ''tokat'' iddiası mahkemelik oldu
Akasya Durağı'nda yıllar sonra ortaya atılan ''tokat'' iddiası mahkemelik oldu
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı
Etiketler tüvtürk araç muayene araç muayenesi operasyon randevu gözaltı Tutuklama mahkeme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde finali: Çekimler bitti! Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde finali: Çekimler bitti! İsrail'de gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest! İsrail polisinin sorduğu soruları açıkladılar İsrail'de gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest! İsrail polisinin sorduğu soruları açıkladılar Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor İstanbul bugün uyanamadı... Siste görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi İstanbul bugün uyanamadı... Siste görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi Tahliye tamamlandı; Barış Pınarı'ndan çekildik! Tahliye tamamlandı; Barış Pınarı'ndan çekildik! Dur ihtarına uymadılar, polisten alev topuna dönen araçla kaçmaya çalıştılar! Dur ihtarına uymadılar, polisten alev topuna dönen araçla kaçmaya çalıştılar! Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Trump'tan Türkiye'ye İran'a saldırın talimatı'' iddiası açıklaması Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Trump'tan Türkiye'ye İran'a saldırın talimatı'' iddiası açıklaması İki kız kardeşin seldeki ölümü içi kan donduran cinayet iddiası! İki kız kardeşin seldeki ölümü içi kan donduran cinayet iddiası! Türkiye'deki Caferiler İran'a destek, Hamaney'e anma ve İsrail'e öfke için sokağa indi! Türkiye'deki Caferiler İran'a destek, Hamaney'e anma ve İsrail'e öfke için sokağa indi! Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı
Meclis'te ''makam aracı'' skandalı: Şoförün bir günlük mesai listesi ifşa oldu Meclis'te ''makam aracı'' skandalı: Şoförün bir günlük mesai listesi ifşa oldu Lösemi ile savaşı süren ünlü şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj Lösemi ile savaşı süren ünlü şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte! Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte! Galatasaray'a deplasman yasağı! Aslan, Liverpool deplasmanında yalnız kalacak! Galatasaray'a deplasman yasağı! Aslan, Liverpool deplasmanında yalnız kalacak! Türkiye'de aynı anda hem bahar hem kış havası: Sağanak yağmur ve kar yeniden kapıya dayandı Türkiye'de aynı anda hem bahar hem kış havası: Sağanak yağmur ve kar yeniden kapıya dayandı Oryantal Star ve Survivor'ın yüz nakli olan güzeli herkesi şaşırttı: Kaşımdan saç çıktı! Oryantal Star ve Survivor'ın yüz nakli olan güzeli herkesi şaşırttı: Kaşımdan saç çıktı! Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı! Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı! CHP lideri Özel 3 harfli zincir marketlere savaş ilanı: 'Pişman edeceğim onları gücümüzü görecekler' CHP lideri Özel 3 harfli zincir marketlere savaş ilanı: 'Pişman edeceğim onları gücümüzü görecekler'