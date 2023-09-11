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İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı

İstanbul D-100 Karayolu’nda Avcılar’dan başlayıp Bakırköy kadar koşan başıboş 2 at trafiği birbirine kattı. Yaşanan tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı - Resim: 1

İstanbul’da sabah saatlerinde trafikte ilginç anlar yaşandı. D-100 kara yoluna giren 2 at Avcılar'dan Bakırköy'e kadar koştu. 

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İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı - Resim: 2

Yolda atları gören sürücüler şoke oldu. Trafik polisleri ekipleri, önce Bahçelievler Yenibosna da daha sonra Bakırköy'de ki yolu trafiğe kapatılarak atları yakalanmaya çalışıldı. 

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İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı - Resim: 3

Sonunda Bakırköy'de kontrol altına alınan atlar yan yola alındı. Güvenliği sağlanan D-100 Karayolu ve ve yan yolda trafik akışı tekrar verilmeye başladı.

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İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı - Resim: 4
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