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İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı

İstanbul Havalimanı’nda özel harekat polisleri tarafından tatbikat düzenlendi.

İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren zorlu eğitimin ardından İstanbul Havalimanı’na nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikat gerçekleştirdi.

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İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı - Resim: 2

Senaryo gereği kalkışa hazırlanan uçağa bomba yerleştirerek, personeli rehin alan teröristler, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı - Resim: 3

Tatbikat, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yönetildi.

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İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı - Resim: 4
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