İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı
İstanbul Havalimanı’nda özel harekat polisleri tarafından tatbikat düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren zorlu eğitimin ardından İstanbul Havalimanı’na nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikat gerçekleştirdi.
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Senaryo gereği kalkışa hazırlanan uçağa bomba yerleştirerek, personeli rehin alan teröristler, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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Tatbikat, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yönetildi.
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