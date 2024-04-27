Dursun Özbek yeniden aday olacak mı ? Kararını açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Kulübün mevcut başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Özbek, sarı kırmızılılarda daha önce 23 Mayıs 2015 - 23 Ocak 2018 tarihleri arasında başkanlık görevini yürütmüş, Özbek, 14 Haziran 2022'de bir kez daha Galatasaray Başkanı seçilmişti.

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