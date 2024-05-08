Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.