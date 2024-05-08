  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya dışişleri bakanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı Öğretmenler iş bırakıyor Öğretmenler iş bırakıyor Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı