İstanbul için bir anket daha açıklandı: Fark 2 puandan az
Optimar Araştırma, İstanbul için yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 39.1, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 37.7 oy aldı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine az bir süre kaldı. Adaylar propaganda çalışmalarını hızlandırırken anket şirketleri ise seçim sonuçlarına yakın tahminler yapmak için saha çalışmalarını sürdürüyor.
Optimar Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine dair yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Seçmenin, hangi partiye, adaya oy vereceği ve kimin daha çok tanındığı soruldu.
EKREM İMAMOĞLU ÖNDE
Optimar İstanbul seçmenine kime oy verip vermeyeceği sorusunu yöneltti. Ekrem İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıktı. Aynı ankette İmamoğlu'na oy vermem diyenler yüzde 47 olurken Kurum için bu oran yüzde 47.4. olarak yer aldı.
BUĞRA KAVUNCU'NUN OY ORANI YÜZDE 5
İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 5 çıkarken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu diyenler yüzde 4 oluyor. Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 3 alırken bağımsız aday Taylan Yıldız diyenlerin oranı yüzde 2 çıkıyor.