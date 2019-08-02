İstanbul - İzmir otoyolonu Erdoğan'dan önce o kullandı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık bütçesiyle Türkiye'nin en pahalı projesi olan İstanbul İzmir otobanının, 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağı açıklanmıştı.

