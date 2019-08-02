İstanbul - İzmir otoyolonu Erdoğan'dan önce o kullandı
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık bütçesiyle Türkiye'nin en pahalı projesi olan İstanbul - İzmir otoyolunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce test etti.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin en pahalı yolunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce test etti.
İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık bütçesiyle Türkiye'nin en pahalı projesi olan İstanbul İzmir otobanının, 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağı açıklanmıştı.
Ancak AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yolun açılışını Erdoğan'dan önce yaptı. Esgin, yapımı tamamlanan otoyolun Bursa etabını 1963 model klasik otomobil ile test etti.