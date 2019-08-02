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  3. 02 Ağustos 2019 12:07

İstanbul - İzmir otoyolonu Erdoğan'dan önce o kullandı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık bütçesiyle Türkiye'nin en pahalı projesi olan İstanbul - İzmir otoyolunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce test etti.

İstanbul - İzmir otoyolonu Erdoğan'dan önce o kullandı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin en pahalı yolunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce test etti.

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İstanbul - İzmir otoyolonu Erdoğan'dan önce o kullandı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık bütçesiyle Türkiye'nin en pahalı projesi olan İstanbul İzmir otobanının, 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağı açıklanmıştı.

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İstanbul - İzmir otoyolonu Erdoğan'dan önce o kullandı

Ancak AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yolun açılışını Erdoğan'dan önce yaptı. Esgin, yapımı tamamlanan otoyolun Bursa etabını 1963 model klasik otomobil ile test etti.

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İstanbul - İzmir otoyolonu Erdoğan'dan önce o kullandı

Esgin, Bursa'dan Karacabey bağlantı noktasına kadar kendisinin kullandığı üzeri açık klasik otomobille gitti.

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