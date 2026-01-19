İstanbul kara teslim: Araçlar mahsur kaldı, peş peşe kaza meydana geldi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kalırken, kayan araçlar kazalara neden oldu.
Kaynak: DHA
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Bağcılar ve Bahçelievler’de kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.
Bahçelievler’de yokuş aşağı indiği sırada kayan bir TIR, ters yönde seyir halindeki bir minibüse çarptı.
Bağcılar’da ise kayan bir servis otobüsü, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Birçok noktada araçlar yolda kaldı.
Yaşananları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)
