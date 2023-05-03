İstanbul Ömerli Barajı'nda korku dolu anlar, mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

Aileyi kurtaranlardan köy sakini Tuncay Ferikoğlu, “Karşı tarafa bir aile gelmiş pikniğe orada bir boş sandal buluyorlar, biniyorlar sandala. Biz de o arada yukarıda oturuyorduk arkadaşlar beraber, baktık sandal sürükleniyor. İtfaiye aramışlar. Biz de hemen motorlarımıza koştuk. 1 kilometre aşağıda yakaladık. Yanımızda Muhtarımız Turgay Kırman ile beraber gittik. Allah'tan bir şey olmamış 4 kişi vardı kayığın içinde iki bayan vardı bir ufak bebek vardı” dedi.