İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı!
İstanbul trafiğinde yaşanan dehşet dolu anlar şok etkisi yarattı. Fatih'te bir sürücü tartıştığı motosikletli kuryeye satır ile saldırdı.
Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde İstanbul Fatih Şehremini'de yaşandı. Bir köfteci dükkanında kuryelik yapan S.F., iş yerine dönerken trafik ışıklarında iki aracın arasından geçmek istedi.
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DHA'nın haberine göre korna çalan kuryeye sürücülerden biri tepki gösterdi. Aracından inen sürücüyle kurye arasında tartışma büyüdü.
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Öfkelenen sürücü aracının bagajını açtıktan sonra satır çıkardı. Satırla kuryeye saldıran sürücüye araya giren diğer sürücüler engel oldu.
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O anlar arkadaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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