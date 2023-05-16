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  4. İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı!

İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı!

İstanbul trafiğinde yaşanan dehşet dolu anlar şok etkisi yarattı. Fatih'te bir sürücü tartıştığı motosikletli kuryeye satır ile saldırdı.

İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı! - Resim: 1

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde İstanbul Fatih Şehremini'de yaşandı. Bir köfteci dükkanında kuryelik yapan S.F., iş yerine dönerken trafik ışıklarında iki aracın arasından geçmek istedi.

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İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı! - Resim: 2

DHA'nın haberine göre korna çalan kuryeye sürücülerden biri tepki gösterdi. Aracından inen sürücüyle kurye arasında tartışma büyüdü. 

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İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı! - Resim: 3

Öfkelenen sürücü aracının bagajını açtıktan sonra satır çıkardı. Satırla kuryeye saldıran sürücüye araya giren diğer sürücüler engel oldu. 

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İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı! - Resim: 4

O anlar arkadaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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