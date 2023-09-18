İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada
İstanbul Kağıthane'de otomobil sürücüsü ile yanındakiler, motosikletli 2 kişi ile tekme tokat kavga etti. O anlar bir araç kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önündeki otomobil sürücüsü ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
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DHA'nın haberine göre araçlarını yol kenarına çeken sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşananlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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