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İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada

İstanbul Kağıthane'de otomobil sürücüsü ile yanındakiler, motosikletli 2 kişi ile tekme tokat kavga etti. O anlar bir araç kamerasına yansıdı.

İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önündeki otomobil sürücüsü ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada - Resim: 2

DHA'nın haberine göre araçlarını yol kenarına çeken sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. 

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İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada - Resim: 3

Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşananlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. 

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İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada - Resim: 4
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