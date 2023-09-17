İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti

Trafiğin yavaşlamasını fırsat bilen şüpheliler, bir süre sonra otomobilin camını kırıp sürücüye yumruk ve tekme atmaya başladı. Araç sürücüsü ise, bir yandan kendini savunmaya çalıştı bir yandan da yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.