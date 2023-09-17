İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti
İstanbul'da E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde iki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında tekme ve yumruklar konuştu.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Okmeydanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine doğru hafif ticari araçla seyreden Ferdi Ö. ve yanındaki Mahmut Ö., Deniz Ö. ile bir başka otomobilin sürücüsü M.A. ile K.S. arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı.
İHA'nın haberine göre Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra tartışmanın büyümesi üzerine Okmeydanı yol ayrıma gelen iki sürücü, trafiğin yavaşladığı anlarda da tartışmaya devam etti. Sürücülerin yanlarındaki yolcuların da tartışmaya dahil olması üzerine kavga çıktı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ve 2 kişi, otomobil sürücüsünün yanına gelerek aracı tekmelemeye başladı. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındakiler otomobilin camlarını da yumrukladı. Otomobil sürücüsü kaçmaya çalışsa da fazla uzaklaşamadı.
Trafiğin yavaşlamasını fırsat bilen şüpheliler, bir süre sonra otomobilin camını kırıp sürücüye yumruk ve tekme atmaya başladı. Araç sürücüsü ise, bir yandan kendini savunmaya çalıştı bir yandan da yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.