İstanbul Üsküdar'da cadde göle döndü

İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, Anadolu Yakası'nda belirli noktalarda yeniden başladı. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve iddiaya göre İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapaklarının açılmasıyla yollar göle döndü.