İstanbul Üsküdar'da cadde göle döndü
İstanbul Üsküdar'da sağanak yağmur ve iddiaya göre İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapaklarını açması nedeniyle cadde göle döndü.
İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, Anadolu Yakası'nda belirli noktalarda yeniden başladı. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve iddiaya göre İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapaklarının açılmasıyla yollar göle döndü.
DHA'nın haberin göre, İSKİ Küçüksü Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin bulunduğu Hekimbaşı Çiftlik Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorluk yaşadı.
Ekipler mazgalları açarak arıtma tesisinden caddeye akan ve belirli noktalarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Hekimbaşı'nda birçok işyerini de su bastı.
İşyeri sahipleri her yağmur yağdığında aynı sorunların yaşandığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Caddede biriken su, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu tahliye edildi.