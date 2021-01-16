İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar Sarıyer'de de çocuklar için eğlence kaynağı oldu.