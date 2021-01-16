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  3. 16 Ocak 2021 17:51

İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...

İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

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İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları

Kentin batısındaki Başakşehir, Beylikdüzü ve Çatalca gibi ilçeler kısa sürede beyaza büründü.

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İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları

Kentin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar Sarıyer'de de çocuklar için eğlence kaynağı oldu.

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İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları

Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı.

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