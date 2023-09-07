İstanbul'da 12 saat süren akıl almaz hırsızlık kamerada

DHA'nın haberine göre yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsızlar, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.