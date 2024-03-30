İstanbul'da 2 noktada silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da dün gece Bahçelievler ve Küçükçekmece'de peş peşe silahlı çatışmalar yaşandı. Silahlarıyla şehri savaş yerine çeviren şehir teröristleri saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Silahlı çatışmaların ilk durağı Küçükçekmece ilçesiydi... Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan laf atma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Olay, saat 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi, 2. Erguvan sokakta meydana geldi.
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İddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusunu sokakta gören bir kişi, 2'inci kattaki evinin balkonundan hakaret etmeye başladı.
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