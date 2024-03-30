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  4. İstanbul'da 2 noktada silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da 2 noktada silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da dün gece Bahçelievler ve Küçükçekmece'de peş peşe silahlı çatışmalar yaşandı. Silahlarıyla şehri savaş yerine çeviren şehir teröristleri saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 2 noktada silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Silahlı çatışmaların ilk durağı Küçükçekmece ilçesiydi...  Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan laf atma tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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İstanbul'da 2 noktada silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2
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İstanbul'da 2 noktada silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Olay, saat 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi, 2. Erguvan sokakta meydana geldi. 

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İstanbul'da 2 noktada silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

İddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusunu sokakta gören bir kişi, 2'inci kattaki evinin balkonundan hakaret etmeye başladı.

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