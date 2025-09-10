  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da 20 yaşındaki genç kadın rezidansta ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda Faslı genç kadın, erkek arkadaşının rezidanstaki dairesinde ölü bulundu. Evde kokain ele geçirilirken, olay yerinden kaçan erkek arkadaşı Bursa'da yakalandı.

Kaynak: DHA/İHA
Olay 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faslı J.A. (20), erkek arkadaşı A.A.'nın yaşadığı rezidanstaki dairede buluştu. 

A. bir süre sonra rahatsızlanınca A.A. panikleyerek aşağı indi ve güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını belirterek sağlık ekiplerine haber vermesini istedi ve oradan hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri de dairede yaptığı aramada kokain buldu. 

A.A.'nın ise Bursa'ya gittiği belirlendi. Yıldırım ilçesinde kaldığı belirlenen A.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

