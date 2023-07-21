İstanbul'da 3 katlı köşk alev alev yandı

BURALARIN KORUNMASI LAZIM

Başka bir vatandaş ise "Buraya yakın oturuyoruz. Bir kokuyla pencerelerimizi açtık. Gidip bir bakalım dedik. Gerçekten çok üzücü bir olayla karşılaştık. Zaten kullanılmıyordu, köhne bir haldeydi. Önceki sahipleri satmıştı zaten, şu an da satılık. Buna müdahale edilmesi için bütün mahalleli olarak gereken yerleri aradık. Yangının etrafa yayılmasından, büyümesinden çok korktuk. Allah'a şükür öyle bir şeyle karşılaşmadık. Bina 100 yıldır vardır. Hep eski binalar burada yeni bina yoktur zaten. Burada biz Ermeni, Rumlarla büyüdük. Çok güzide yerler buralar. Buraların korunması lazım ama maalesef bazı şekilde hallediyorlar bu işleri" diye konuştu.