İstanbul'da aidat protestosu! Site sakinleri isyan etti

"BİZİM İSYANIMIZ VAR"

Bir site sakini, "Yeni gelen yönetim bir karar alarak aidat artışına gidiyor. Aidat artışını gizlemek içinde elektrik faturasını aidattan ayırıyor. Bundan önce elektrik faturaları aidata dahildi. Elektrik faturası dahil olan bütçe 7 milyon 93 bin lira iken bütçeden elektrik faturası çıkarılmasına rağmen bütçe 12 milyon 162 bin lira oldu. Vatandaş zaten ısınma parası doğalgaz parası, soğuk su ve sıcak su parası ödüyor şimdi de elektrik parası çıkardılar. Bu faturaya bizim isyanımız var. Bu dönem ne oldu da elektrik faturaları ayrıldı. Vatandaşa 100'de 120'lik zammı göstermemek için böyle bir uygulama yapıldı. Yönetim bizim site sakinlerinden oluşuyor. Seçime hile karıştırılarak seçim yapıldı. Bundan dolayı bir açıklama gereği duymuyor" dedi.