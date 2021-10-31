İstanbul'da akılalmaz olay! Güllü kutuyla gasp etmeye çalıştılar
Beşiktaş'ta, bir çanta mağazasına üzerine gül koydukları kutuyla giren 2 gaspçı, kutuyu verdikleri kadın çalışana dehşeti yaşattılar. Gasp girişiminde başarılı olamayan şüpheliler apar topar kaçtı.
Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Kırbaç Sokak'ta bulunan bir çanta mağazasına 24 Ekim 2021 günü, üzerinde gül olan bir kutuyla 2 kişi girdi. İçeri girdiklerinde kendilerini karşılayan kadın çalışana kutuyu verenlerden biri hemen hamle yaparak kadının ağzını kapatmaya çalıştı.
Kadın çalışan ağzının kapatılmasına direnirken yere düştü. Bunun üzerine diğer gaspçı da ellerine plastik kelepçe takmaya çalıştı.
Kadın çalışan 2 gaspçıya kıyasıya direnerek ellerinin kelepçelenmesine izin vermedi. Kadın çalışanın bağırarak yardım istemesi üzerine amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayan gaspçılar apar topar kaçtı.
TUTUKLANDILAR
Gaspçıların kaçmasının ardından kadın çalışan hemen polisi aradı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek çanta mağazası ve sokaktaki kamera görüntülerini inceledi.