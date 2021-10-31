İstanbul'da akılalmaz olay! Güllü kutuyla gasp etmeye çalıştılar

Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Kırbaç Sokak'ta bulunan bir çanta mağazasına 24 Ekim 2021 günü, üzerinde gül olan bir kutuyla 2 kişi girdi. İçeri girdiklerinde kendilerini karşılayan kadın çalışana kutuyu verenlerden biri hemen hamle yaparak kadının ağzını kapatmaya çalıştı.